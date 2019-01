35-Millionen-Euro-Einkauf Krzysztof Piatek hat den AC Mailand ins Halbfinale des italienischen Pokals geschossen.

Beim 2:0 (2:0) im Viertelfinale der Coppa Italia gegen die SSC Neapel erzielte der als Ersatz für den zum FC Chelsea abgewanderten Gonzalo Higuain verpflichtete polnische Stürmer beide Treffer (11./27.) im Stadio Giuseppe Meazza. Bei Piateks Debüt hatten sich Milan und Napoli drei Tage zuvor in der Liga an gleicher Stelle 0:0 getrennt.

Mailänder-Derby im Halbfinale?

Milan, das im Vorjahr im Finale 0:4 gegen Juventus Turin verloren hatte, trifft in der in Hin- und Rückspiel ausgetragenen Vorschlussrunde (27. Februar und 24. April) auf den Sieger der Partie zwischen Inter Mailand und Lazio Rom, die am Donnerstag gegeneinander spielen.

Zudem kämpfen am Mittwoch AC Florenz und AS Rom sowie Atalanta Bergamo und Juventus um einen Platz im Halbfinale.