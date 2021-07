Der FC Arsenal hat ein Vorbereitungsspiel gegen den schottischen Erstligisten Hibernian Edinburgh mit 1:2 verloren – für Aufregung sorgte aber ein anderes Thema.

Der Brasilianer Willian, der in der 46. Minute ausgewechselt wurde, präsentierte sich in einem fragwürdigen Fitnesszustand und hatte für einen Profifußballer wohl einige Kilos zu viel auf den Rippen.

Fans ziehen Vergleich mit Hazard

Auf Twitter kursieren einige Beiträge, die sich über das vermeintliche Übergewicht des 32-Jährigen echauffieren. "Willian war in der spielfreien Zeit wohl auf der Eden Hazard-Diät", spottete ein User.

"Ich habe echte Tränen in meinen Augen", teilte ein anderer mit.

Der Hintergrund: Eden Hazard stand in der Vergangenheit bereits häufiger aufgrund seines angeblichen Übergewichts nach der Sommerpause in der Kritik.

Nach seinem Wechsel zu Real Madrid soll er im Training mit einigen zusätzlichen Kilos im Gepäck aufgetaucht sein. "Wenn ich im Urlaub bin, dann bin ich im Urlaub. Aber ich bin einer dieser Menschen, die sehr schnell zu- und auch wieder abnehmen", erklärte der Belgier damals.

Schwerer Start für Willian bei Arsenal

Die neuen Bilder von Willian erinnern nun einige Fans an die damaligen Probleme von Hazard. Der Brasilianer hatte ohnehin keinen leichten Start. Nach seinem Wechsel von Chelsea zum FC Arsenal erzielte er in seiner Premierensaison für die Gunners lediglich ein schlappes Tor in 37 Spielen.

Die aufgetauchten Bilder dürften Willian nun nicht gerade dabei helfen, sein Standing bei den Fans zu verbessern.