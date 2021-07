Jürgen Klopp schafft Fakten bei Harvey Elliott: Der FC Liverpool verlängerte den Vertrag mit seinem Juwel langfristig. Das gaben die Reds bekannt, ohne die genaue Vertragsdauer zu nennen. (Transfernews und Gerüchte im SPORT1-Transferticker)

Elliott kam 2019 vom FC Fulham nach Liverpool. Bei den Cottagers war er kurz zu vor mit 16 Jahren und einem Monat zum jüngsten Premier-League-Spieler der bisherigen Geschichte avanciert. (Service: Spielplan der Premier League)

Elliott überzeugt bei Leihklub

In der vergangenen Saison kickte Elliott leihweise in der Championship für die Blackburn Rovers - und spielte eine starke Saison. Der inzwischen 18-Jährige erzielte sieben Tore und Assist und wurde als Kandidat für den "Young Player of the Season" der EFL nominiert.

In der kommenden Saison will Elliott bei den Reds durchstarten. Er soll die Vorbereitung mit den Liverpool-Profis absolvieren. "Das wird nicht einfach", sagte der Jungprofi und betonte: "Aber es liegt an mir, hart zu arbeiten. Ich glaube an mich, dass ich es schaffen kann. Ich möchte einfach nur im Team sein, alle unterstützen und bei Bedarf da sein."

Der Angreifer absolvierte bisher neun Pflichtspiele für das Klopp-Team. In der Premier League kam er zu zwei Kurzeinsätzen.