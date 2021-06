Frankfurt am Main (SID) - Der englische Fußball-Spitzenklub Tottenham Hotspur hat Nuno Espirito Santo (47) als neuen Teammanager verpflichtet. Wie die Spurs am Mittwoch mitteilten, erhält der frühere Coach des Ligakonkurrenten Wolverhampton Wanderers einen Vertrag über zwei Jahre. Bei Tottenham tritt Espirito Santo die Nachfolge von Interimstrainer Ryan Mason an, der nach der Entlassung von Jose Mourinho übernommen hatte.

"Es ist eine enorme Freude und Ehre. Ich bin glücklich und freue mich darauf, mit der Arbeit zu beginnen", sagte der Portugiese, dessen Abschied nach vier Jahren aus Wolverhampton bereits Ende Mai verkündet worden war. Vor seinem Engagement bei den Wolves war der frühere Profi unter anderem als Trainer beim FC Porto und beim FC Valencia tätig.

Anzeige

Mason hatte den Job angetreten, nachdem Starcoach Mourinho Mitte April aufgrund von anhaltenden sportlichen Probleme und internen Querelen entlassen worden war. Die Spurs beendeten die abgelaufene Spielzeit in der Premier League auf Rang sieben. Mourinho übernimmt zur neuen Saison beim italienischen Topklub AS Rom.