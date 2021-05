Dele Alli steht wieder im Rampenlicht!

Der Star von Tottenham Hotspur spielt sportlich in dieser Saison keine Rolle.

Gerade einmal drei Treffer in 26 Pflichtspielen gelangen dem Mittelfeldspieler bisher. In der Premier League ist er sogar noch ohne Tor.

Alli und Tochter von Guardiola küssen sich

Doch nun redet England wieder über den Nationalspieler.

Denn: Alli wurde bei einem Date mit Maria Guardiola gesehen und fotografiert.

Am vergangenen Wochenende datete der 25-Jährige die Tochter von ManCity-Coach Pep Guardiola in einer Bar in London nach dem 1:3 der Spurs gegen Leeds.

Der Spielmacher und die 20-Jährige küssten sich laut Beobachtern mehrfach. (Service: Ergebnisse der Premier League)

Maria ist das älteste der drei Kinder von Pep und Cristina Serra. Das Paar lernte sich in einem Geschäft kennen und ist seit 20 Jahren liiert. 2014 heiratete der Coach seine Frau dann in Matadepera.

Alli: Ex-Freundin trennte sich wegen Spielsucht

Ein Freund erzählte The Sun: "Dele sah verknallt aus und als wäre er endlich darüber hinweg, von seiner Langzeit-Freundin Ruby Mae verlassen worden zu sein." (Service: Tabelle der Premier League)

Erst vor einigen Monaten hatte Alli die Trennung verkraften müssen. Ruby Mae hatte sich vom Star getrennt und das mit der Computer-Spielsucht des Profis begründet. Alli habe zu häufig Fortnite gespielt.

Kurios: Da Alli unter dem entlassenen Tottenham-Trainer José Mourinho keine Rolle spielte, wurde er immer wieder mit anderen Teams in Verbindung gebracht.

Neben Paris soll laut Sun auch Manchester City um Pep Guardiola Interesse gehabt haben.