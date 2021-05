Manchester City muss die Meisterfeier noch einmal verschieben.

Ausgerechnet der Lokalrivale Manchester United sorgte am Sonntagnachmittag dafür, dass die Citizens noch nicht die Krone der Premier League aufsetzen dürfen. Nach dem 3:1-Sieg der Red Devils bei Aston Villa sind sie nämlich rechnerisch noch in der Lage, City von der Spitze zu holen.

Zur Halbzeit hatte es noch so ausgesehen als ob City-Coach Pep Guardiola und Co schon einmal den Champagner kaltstellen könnten. Aston Villa hatte durch einen Treffer von Bertrand Traore (24.) in Führung gelegen. Im zweiten Durchgang drehte United dann aber das Spiel.

Fernandes, Greenwood und Cavani treffen

Zunächst hatte Bruno Fernandes per Elfmeter für den Ausgleich gesorgt (52.), Mason Greenwood brachte das Team von Trainer Ole Gunnar Solskjaer wenig später in Führung (56.). Kurz vor dem Abpfiff machte dann der eingewechselte Goalgetter Edinson Cavani alles klar (87.).

Der unrühmliche Schlusspunkt der Partie: Aston Villas Ollie Watkins sah nach einer Schwalbe die Gelb-Rote Karte (89.)

Durch den Dreier rückte United bis auf zehn Punkte auf City heran. Die Red Devils haben noch vier Spiele zu absolvierten, City drei. An Spannung ist wohl nicht mehr wirklich zu glauben.