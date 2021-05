Anfang Mai sorgten Fans von Manchester United mit massiven Protesten gegen die Super-League-Pläne - und insbesondere Eigentümer Joel Glazer - sowie einem Sturm auf das Old Trafford für eine Spielabsage.

Doch die anhaltenden Spannungen zwischen den Anhängern und der Glazer-Familie haben offenbar noch weitreichendere Konsequenzen. Wie der Guardian berichtet, ist ein Sponsorenvertrag über 200 Millionen Pfund (rund 230 Millionen Euro) aufgrund der Vorkommnisse der vergangenen Wochen geplatzt.

Manchester United verliert Sponsor wegen Fan-Protesten

Demnach soll das in Manchester ansässige Unternehmen The Hut Group (THG) einen Rückzieher gemacht haben, nachdem eine Gruppe von United-Fans in einer Online-Kampagne zu einem Boykott der wichtigsten Sponsoren des Klubs aufgerufen hatte.

Bei dem Deal handelte es sich um das Trikotsponsoring auf den Trainingsshirts der "Red Devils".

Ab dem 1. Juli sollte "Myprotein", Onlinehändler für Sportnahrung und -Kleidung und Tochterunternehmen von THG, den bisherigen Schriftzug "AON" ersetzen. United dürfte aufgrund des kurzfristigen Rückzugs Probleme haben, einen gleichwertigen Ersatz zu finden.

Die Red Devils, seit 2005 mehrheitlich im Besitz der Glazer-Familie, hatte sich zunächst wie fünf weitere Premier-League-Klubs (Manchester City, FC Liverpool, FC Chelsea, Tottenham Hotspur und FC Arsenal) der geplanten Super League im europäischen Fußball angeschlossen.

Zwei Tage später und nach massiven Protesten zogen alle englischen Klubs ihre Bereitschaft zur Teilnahme wieder zurück.

Joel Glazer war als Vizepräsident der Super League vorgesehen gewesen.