Manchester United spielt am heutigen Sonntag im Old Trafford gegen den FC Liverpool (Manchester United - FC Liverpool ab 17.30 Uhr im LIVETICKER) - doch vor dem Anpfiff rückt das Top-Spiel in den Hintergrund.

Videos und Bilder, die in verschiedenen Social-Media-Kanälen veröffentlich wurden, zeigen, wie ein Teil der United-Fans das eigene Stadion stürmt. Zahlreiche Personen sind bis in den Innenraum und auf das Spielfeld vorgedrungen. (Service: Ergebnisse der Premier League)

Aufgrund der Vorfälle verschiebt sich der Anpfiff des Premier-League-Spiels auf unbestimmte Zeit nach hinten. Eine halbe Stunde vor dem eigentlich geplanten Anstoß sollen die Mannschaften noch gar nicht im Stadion sein.

Super League als Auslöser der Proteste

Die Aktion ist als Protest gegen die Glazer-Familie, die Eigentümer des Klubs, zu verstehen. Englische Medien berichteten schon zuvor, dass am Sonntag tausende United-Fans am Old Trafford demonstrieren wollen

Auslöser der Proteste ist der gescheiterte Versuch der Besitzer der Red Devils, Teil der Super League zu werden. ManUnited, seit 2005 mehrheitlich im Besitz der Glazer-Familie, hatte sich zunächst wie fünf weitere Premier-League-Klubs (Manchester City, FC Liverpool, FC Chelsea, Tottenham Hotspur und FC Arsenal) der geplanten Super League im europäischen Fußball angeschlossen. Ein Dutzend hochkarätiger europäischer Klubs wollte die Superliga aus der Taufe heben.

Zwei Tage später und nach zahlreichen Protesten zogen alle englischen Klubs ihre Bereitschaft zur Teilnahme wieder zurück. Joel Glazer war als Vizepräsident der Super League vorgesehen gewesen.

Seitdem dem Vorstoß hat die Anti-Glazer-Bewegung unter den Anhängern viel Zuspruch bekommen.

Schon am vergangenen Samstag versammelten sich Fans vor dem Stadion und hielten Transparente hoch, auf denen die Glazers als "gierig" und "egoistisch" bezeichnet wurden.

Mit Sport-Informations-Dienst (SID)