Teammanager Jürgen Klopp hat seinem Amtskollegen Pep Guardiola von Manchester City zum vorzeitigen Gewinn der englischen Fußball-Meisterschaft gratuliert.

"Ich habe Pep gestern Abend geschrieben, ich habe Ilkay (Gündogan/d. Red.) geschrieben", sagte der Coach des FC Liverpool am Mittwoch: "Es war ein schweres Jahr für die ganze Welt, auch für die Fußball-Klubs. Was sie in diesem Jahr erreicht haben, ist außergewöhnlich."

City durfte am Dienstag die insgesamt siebte Meisterschaft feiern, nachdem Verfolger Manchester United gegen Leicester City 1:2 verloren hatte.

Drei Spieltage vor Ende der Premier-League-Saison haben die Citizens zehn Punkte Vorsprung auf den Stadtrivalen. "Wenn man finanzielle Ressourcen und Fußballwissen zusammenbringt, hat man eine gute Chance, etwas Besonderes zu erschaffen", sagte Klopp: "Das ist offensichtlich der Fall. City hat eine unglaubliche Mannschaft und den besten Trainer der Welt."

Im April hatte City bereits im Finale gegen Tottenham Hotspur den Ligapokal gewonnen. Am 29. Mai besteht gegen Thomas Tuchel und den FC Chelsea im Endspiel der Königsklasse noch die Chance auf den ersten Champions-League-Sieg der Vereinsgeschichte.