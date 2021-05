Klare Worte von José Mourinho!

Der portugiesische Starcoach verspürt wenig Lust, ein Bundesliga-Team zu trainieren.

"Wenn Sie in Deutschland und Frankreich zu Klub A (FC Bayern, Anm. d. Red.) oder Klub B (Paris Saint-Germain) gehen, wissen Sie, dass Ihr Schicksal sofort vorbestimmt ist", machte "The Special One" in einem Interview mit der Times deutlich.

Mourinho über Bundesliga-Engagement: "Ich weigere mich"

Der 58-Jährige war vor rund zwei Wochen bei Tottenham Hotspur entlassen worden. In seiner Karriere coachte Mourinho bisher Klubs aus Portugal, Spanien, Italien und England. Klubs aus Deutschland und Frankreich fehlen in seiner Vita.

Und das, seiner Meinung nach, aus gutem Grund: In der Premier League hingegen sei es "Wettbewerb auf höchstem Niveau. Das hat mich angezogen. Es geht nur um den Druck. Ich will ihn. Ich würde immer Druck wählen."

Manchmal werde dieser Druck unausgeglichen oder unverhältnismäßig, aber er lehne das Gegenteil ab. "Ich weigere mich, in ein Land zu gehen, in dem der Druck nicht besteht. Ich lehne das ab", stellte Mourinho klar.

Bisher hat Mourinho noch keinen neuen Verein gefunden, arbeitslos ist er während der EM aber trotzdem nicht. Er wird als Experte für die britische Radiostation Talksport arbeiten.