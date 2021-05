Über die Zukunft von Mohamed Salah wird seit Monaten spekuliert. Der Liverpool-Star hat zwar noch bis 2023 Vertrag, wird aber dennoch regelmäßig mit Top-Vereinen in Verbindung gebracht.

Wie die Liverpool-Verantwortlichen mit ihm planen, scheint Salah selbst nicht zu wissen. Dies verriet der ägyptische Nationalspieler nun in einem Interview und fand durchaus deutliche Worte.

Salah: "Niemand spricht mit mir darüber"

"Niemand spricht mit mir darüber, deshalb kann ich nicht viel dazu sagen“, so Salah gegenüber Sky Sports und verdeutlicht noch einmal: "Niemand im Klub spricht mit mir über irgendwas, also weiß ich es nicht."

Erst im März wurde Salah von der spanischen Sportzeitung Marca gefragt, ob er sich einen Wechsel nach Spanien vorstellen könne. Seine vielsagende Antwort: "Warum nicht? Niemand weiß, was in Zukunft passieren wird, also ... vielleicht eines Tages, ja."

Die Zukunft von Mo Salah – sie scheint weiterhin offen zu sein.