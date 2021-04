Tottenham Hotspur musste im Kampf um die Champions-League-Plätze einen herben Rückschlag hinnehmen.

Das Team von José Mourinho unterlag bei Manchester United mit 1:3. (Das Spiel im Ticker zum Nachlesen)

Tottenham ging in der 40. Minute durch Heung-Min Son in Führung. Nach einem feinen Pass von Tanguy Ndombele auf Harry Kane sah dieser den mitgelaufenen Lucas Moura, der frei vor Dean Henderson nur noch auf Son querlegen musste.

In Hälfte zwei sollte Manchester United jedoch das Spiel drehen. Die Gäste starteten nach der Pause druckvoll , Fred erzielte in der 57. Minute den völlig verdienten Ausgleich. In der 72. Minute war es schließlich Edinson Cavani, der per Flugkopfball die Vorlage von Mason Greenwood verwandelte.

Tottenham kam in der Schlussoffensive noch zu einigen gefährlichen Szenen, in der 6. Minute der Nachspielzeit machte allerdings Greenwood endgültig den Deckel drauf und besiegelte die Spurs-Niederlage.

Die Spurs befinden sich mit 49 Punkten auf Rang sieben und haben mittlerweile sechs Punkte Rückstand auf Platz vier, der zu einer Champions-League-Teilnahme führen würde.

Manchester United konnte dagegen mit dem Sieg Tabellenplatz zwei weiter festigen.