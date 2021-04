Paul Pogba vom englischen Traditionsklub Manchester United bekommt im nächsten Jahr eine eigene Dokumentation.

Wie Amazon ankündigte, baut das Unternehmen sein Angebot an Sport-Dokumentationen weiter aus. In "The Pogmentary" sollen die Zuschauer exklusive Einblicke in das Leben des Franzosen, seine Vergangenheit und Interessen erhalten. Bilder und Geschichten, die die Fans von Pogba noch nie gesehen haben.

Pogbas Geschichte in eigenen Worten

"Paul Pogba ist eines der herausragenden Talente seiner Zeit, daher freuen wir uns sehr über die Zusammenarbeit mit ihm im Rahmen eines Gesamtvertrags und seiner Serie 'The Pogmentary'", erklärte Georgia Brown, Leiterin Europäische Originals bei Amazon Studios.

"Durch den beispiellosen Zugang, der uns gewährt wurde, wird Prime Video den Mann hinter dem Ruhm zeigen, in sein Leben abseits des Platzes eintauchen und ihn seine Geschichte in seinen eigenen Worten erzählen lassen", verkündete Brown weiter.

Pogba ist nicht der erste französische Weltmeister von 2018, der ein eigenes Format bei Amazon erhält. Der Streamingdienst bietet bereits mit "Varane, Destin de Champion" eine Doku über Raphael Varane von Real Madrid an.