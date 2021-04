José Mourinho hat keine zwei Wochen nach seiner Entlassung als Teammanager beim englischen Erstligisten Tottenham Hotspur einen neuen Job gefunden.

Der 58-Jährige wird bei der Fußball-EM (11. Juni bis 11. Juli) als Experte für die britische Radiostation Talksport arbeiten.

Mourinho wird nach Angaben des Senders bei allen drei Gruppenspielen der englischen Nationalmannschaft im Einsatz sein. Zudem ist er für ein Achtel-, zwei Viertel-, beide Halbfinals und das Endspiel vorgesehen.

"Talksport ist der Sender für die Fans, ich kann es kaum erwarten, mitzumachen", sagte der Portugiese. Vor seiner Zeit bei den Spurs war Mourinho bereits als TV-Experte tätig.

Spurs werfen Mourinho raus

Die Spurs hatten sich am 19. April von Mourinho getrennt. Auch die anderen Mitarbeiter seines Staffs, Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin and Giovanni Cerra, wurden beurlaubt.

"José und sein Trainerstab haben uns durch einige unserer schwierigsten Zeiten als Klub begleitet", wurde Vorstands-Chef Daniel Levy auf der Website der Spurs zitiert. "Persönlich habe ich die Zusammenarbeit mit ihm sehr genossen und bedauere, dass es nicht so gelaufen ist, wie wir es uns beide vorgestellt hatten. Er wird hier immer willkommen sein und wir möchten ihm und seinem Trainerstab für ihren Beitrag danken."

Spurs feuern Mourinho: Seine besten PK-Momente

Mit 13 Niederlagen kassierte Mourinho in dieser Saison so viele wie nie zuvor in einer einzigen Spielzeit, auch 1,77 Punkte pro Spiel in seiner Amtszeit bei den Spurs bedeuten Negativrekord für den Portugiesen.

