Bis zur 92. Minute sah der FC Liverpool in der Partie gegen Newcastle United wie der sichere Sieger aus, ließ zahlreiche Torchancen aus - und dann überschlugen sich die Ereignisse.

Das Team von Jürgen Klopp lag nach einem Blitzstart durch einen sehenswerten Treffer von Mohamed Salah (3.) lange 1:0 in Führung, ehe es nach Ablauf der regulären Spielzeit noch zwei Mal klingelte.

Newcastles erster Treffer von Callum Wilson wurde in der 93. Minute nach einem Handspiel aber noch zurückgenommen, Liverpool wähnte sich nach der Entscheidung bereits im Glück.

Willock trifft! FC Liverpool in der 95. Minute am Boden

In der 95. Minute gab es dann aber nichts mehr zu beanstanden, Joe Willock netzte per abgefälschtem Schuss zum 1:1-Endstand ein. Newcastle jubelte erneut, Liverpool war am Boden.

Der LFC bleibt in der Premier League damit Sechster - mit einem Sieg wäre das Klopp-Team zumindest vorübergehend auf Platz vier gesprungen. Nun könnte der Abstand auf die Champions-League-Ränge im Laufe des Spieltags noch weiter anwachsen.

Extrem bitter für Liverpool, die gegen den Tabellen-15. aus Newcastle insgesamt das bessere Team waren. Salah hatte die Reds früh in Führung gebracht, Chancen für einen weiteren Treffer gab es zuhauf - sie blieben jedoch auf teils fahrlässige Weise ungenutzt.

So tastete sich Newcastle wieder heran und belohnte sich spät für eine konzentrierte Leistung.