Tor-Debüt für Martin Odegaard!

Der Norweger erzielte gegen Tottenham Hotspur sein erstes Tor in der Premier League.

Am Ende hat der FC Arsenal im North-London-Derby einen wichtigen 2:1-Sieg gefeiert. (Das Spiel zum Nachlesen im Liveticker)

Die Spurs verloren damit nach drei Erfolgen in Serie wieder eine Partie in der Premier League, während Arsenal den Rückstand auf die Europacup-Plätze auf sieben Punkte verkürzt.

Die Gunners bestimmten von Beginn an das Spiel, doch die Mannschaft von José Mourinho ging in der 33. Minute überraschend in Führung. Erik Lamela erzielte mit einem sehenswerten Rabona das erste Tor an diesem Tag im Emirates Stadium.

Arsenal antwortete jedoch wenig später: Winter-Neuzugang Martin Odegaard machte sein erste Premier-League-Tor und stellte auf 1:1.

Aubameyang nur auf der Bank

Den Siegtreffer für das Team von Trainer Mikel Arteta fiel schließlich durch einen Elfmeter, ausgeführt von Alexandre Lacazette. Dieser war kurz vor der Partie für Pierre-Emerick Aubameyang in die Startelf gerutscht, der aus "disziplinarischen Gründen" von seinem Trainer auf die Bank gesetzt wurde.

Die Schlussphase des Derby mussten die Spurs mit zehn Mann bestreiten. Lamela flog in der 76. Minute mit Gelb-Rot vom Platz.

Am Ende vergab Harry Kane den noch möglichen 2:2-Ausgleich und traf in der 90. Minuten nur den Pfosten. (SERVICE: Ergebnisse und Spielplan Premier League)