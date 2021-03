Teammanager Thomas Tuchel hat mit dem FC Chelsea in der Premier League Federn gelassen.

Bei Aufsteiger Leeds United mussten sich die Blues mit einem 0:0 begnügen, nach einem Dutzend Pflichtspielen bleiben die Londoner aber unter der Leitung des früheren Bundesliga-Trainers ungeschlagen. (SERVICE: Ergebnisse und Spielplan Premier League)

Tuchel zieht mit Scolari gleich

Das ist die längste Serie eines Trainers in der Vereinsgeschichte. Felipe Scolari kommt ebenfalls auf zwölf Partien. In der Premier League sind es nun schon zehn Spiele ohne Niederlage.

Nur Maurizio Sarri (12 Spiele mit Chelsea in der Saison 2018/2019) und Frank Clark (11 Spiele mit Nottingham Forest 1994/1995) haben ihre Premier League-Trainerkarriere mit einem längeren Lauf begonnen als Tuchel.

Doch damit nicht genug. Beim 2:0 gegen den FC Everton stand im fünften Heimspiel zum fünften Mal die Null - Rekord!

Mit 51 Punkten liegt Chelsea im engen Rennen um die Champions-League-Plätze auf Rang vier.

Tuchel bringt Werner erst spät

An der Elland Road ließ Tuchel die Nationalspieler Kai Havertz und Antonio Rüdiger von Beginn an mitwirken. DFB-Kollege Timo Werner kam erst in der 68. Minute im Chelsea-Angriff zum Einsatz, konnte den Bann aber auch nicht mehr brechen.

Bei Leeds saß Verteidiger Robin Koch erstmals seit seiner im Dezember erlittenen Knieverletzung wieder auf der Bank. (SERVICE: Tabelle der Premier League)