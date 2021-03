Sergio Agüero wird Manchester City nach zehn Jahren im Sommer verlassen.

Der Verein verkündete die bevorstehende Trennung vom besten Torjäger seiner Vereinsgeschichte am Montag offiziell. Über einen Abgang des argentinischen Superstars wird schon länger spekuliert, sein Vertrag läuft am Ende der Saison aus.

Agüero verlässt Manchester City als Legende

"Dass ich zehn ganze Spielzeiten für Manchester City gespielt habe, erfüllt mich mit großer Genugtuung und Stolz - es ist ungewöhnlich für einen Fußballer in diesen Zeiten", schrieb der Goalgetter in einem Statement bei Instagram. Er habe ein unzerstörbares Band aufgebaut mit all jenen, die den Klub lieben: "Menschen, die immer in meinem Herzen sein werden." (Die Tabelle der Premier League)

Gemeinsam habe man sich einen Platz unter den Größten der Welt verdient. "Die Aufgabe, diese verdiente und privilegierte Position zu halten, wird an andere fallen." Wie es für ihn selbst weitergeht, ließ er offen. Er freue sich auf eine neue Herausforderung.

Im Trikot der Skyblues schwang sich Agüero zu einem der besten Spieler der englischen Premier League auf. Schon in seinem ersten Jahr schrieb er Geschichte für den Klub, als er in der Nachspielzeit am letzten Spieltag den entscheidenden Treffer zum Titelgewinn erzielte.

Agüero bekommt Statue vor City-Stadion

In 384 Spielen erzielte der 32-Jährige insgesamt 257 Tore, die Meisterschaft feierte er mit City letztlich vier Mal. Ein fünfter Triumph dürfte am Ende seiner Abschiedssaison aber noch hinzukommen. Kein anderer ausländischer Spieler erzielte in der Premier League so viele Tore wie Agüero (177).

Wie auch die ehemaligen City-Legenden Vincent Kompany und David Silva soll der Stürmer als Statue vor dem Etihad-Stadion verewigt werden.