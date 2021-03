Nach dem nächsten Dämpfer im Rennen um die Königsklasse war Jürgen Klopp sichtlich genervt. "Es war ein schwerer Schlag", sagte der Teammanager des FC Liverpool nach dem 0:1 (0:1) gegen den von Thomas Tuchel trainierten FC Chelsea: "Wenn wir diese Spiele verlieren, haben wir nicht das Recht, in die Champions League einzuziehen."

Die Reds kassierten am Donnerstagabend ihre fünfte Heimniederlage in Serie - dies hat es in der langen Geschichte des englischen Fußballmeisters noch nicht gegeben. In der Tabelle ist Klopps Team nur noch Siebter und die Qualifikation für die Champions League immer mehr in Gefahr.

"Es wäre eine Überraschung gewesen, wenn wir Chelsea vom Feld geschossen hätten. Aber wir waren im Spiel", sagte Klopp: "Es ist einfach ärgerlich, immer und immer wieder über dieselben Dinge zu reden. Es ist schwierig, aber wir müssen uns durchkämpfen."

Mason Mount (42.) erzielte das einzige Tor der Partie, ein Treffer von Timo Werner (24.) zählte nach Studium der Videobilder nicht. Der deutsche Nationalspieler stand beim Zuspiel wohl knapp im Abseits - eine zumindest strittige Entscheidung. Tuchel konnte es verschmerzen.

"Es war natürlich ein Sechs-Punkte-Spiel. Aber das Rennen läuft noch, es sind noch viele Spiele und wir müssen Schritt für Schritt gehen", sagte der 47-Jährige, der Ende Januar die Nachfolge von Frank Lampard angetreten hat und mit seinem Team Vierter ist: "Wir dürfen uns nicht ausruhen oder feiern. Ich fühle mich als Teil des Klubs seit dem ersten Moment."