Wenn Jürgen Klopp den FC Liverpool eines Tages verlässt, wird er als Vereinslegende gehen.

Noch läuft der Vertrag des deutschen Trainerstars bei den Reds bis 2024. Obwohl er im Vorjahr eine drei Jahrzehnte lang anhaltende Titel-Sehnsucht in der Premier League beendete, wurde zuletzt immer wieder eine Frage laut: Bleibt Klopp auch so lange in Liverpool?

Weil der alles in den Schatten stellenden Meistersaison eine sportliche Talfahrt folgte - vor allem bedingt durch etliche Personalprobleme -, mehren sich die Spekulationen. (Tabelle der Premier League)

Nun schreibt der englische Mirror, dass es wahrscheinlicher wird, dass Klopp vor Vertragsende geht und eine neue Aufgabe übernimmt. Demnach sei es möglich, dass Klopp die Nachfolge von Joachim Löw als Bundestrainer antreten könnte. Es sei eine Herausforderung, die Klopp nur schwer ablehnen könne, heißt es in dem Bericht.

Liverpool denkt offenbar schon an Gerrard

Löws Vertrag ist noch bis 2022 gültig. Bei einem schwachen Abschneiden bei der EM 2021 könnte Löws langjährige Amtszeit aber auch schon im Sommer ein Ende finden.

Klopp wird schon lange als kommender Bundestrainer ins Gespräch gebracht. "Ich glaube, das ist eine der Fragen, die ich in meinem Leben schon am häufigsten beantwortet habe", sagte er Ende letzten Jahres. Laut Mirror ist er der Wunschkandidat des DFB.

Zuletzt hatte Klopp stets auf seinen Vertrag in England verwiesen und dabei auch Löw den Rücken gestärkt.

Doch auch Liverpool macht sich offenbar schon Gedanken für den Fall der Fälle. Die Klub-Bosse haben dabei vor allem Steven Gerrard als Klopp-Erbe ins Auge gefasst. Dieser ging als Spieler-Legende und steht in Schottland mit den Glasgow Rangers vor dem ersten Titelgewinn seiner noch jungen Trainerkarriere.