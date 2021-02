Thomas Tuchel hat in der Premier League den nächsten Sieg eingefahren.

Das Team des deutschen Trainers erkämpfte sich am Sonntagabend einen 2:1-Auswärtssieg bei Sheffield United. Für die Tore und den dritten Sieg in Folge unter Frank Lampards Nachfolger Tuchel sorgten Mason Mount in der 43. Spielminute und der Italiener Jorginho (Elfmeter, 58.).

Im Mittelpunkt stand aber ein anderer Chelsea-Spieler. Die Rede ist von Antonio Rüdiger, der mit einem kuriosen Slapstick-Eigentor für den zwischenzeitlichen Ausgleich zum 1:1 sorgte (54.). Der Ball landete nach einem Steilpass in den Strafraum bei dem deutschen Nationalspieler, der den Ball zu seinem Torhüter zurückspielen wollte.

Chelseas Schlussmann Édouard Mendy war aber schon auf dem Weg aus seinem Kasten, um den eigentlich völlig ungefährlichen Ball aufzunehmen. Die Folge: Rüdiger spielte die Kugel an seinem Torhüter vorbei ins eigene Netz. Der Pechvogel stand ebenso wie Timo Werner in der Startelf. Kai Havertz fehlte verletzt.

Werner erwischt guten Tag gegen Sheffield

Werner legte den ersten Treffer der Partie vor und hatte auch am zweiten Tor entscheidenden Anteil. Der ehemalige Bundesligastürmer holte den Elfmeter nach einem Zweikampf mit Aaron Ramsdale heraus - Schiedsrichter Kevin Friend entschied nach Einschreiten des VAR und Ansicht der TV-Bilder auf Strafstoß.

In der Tabelle belegt Chelsea den fünften Rang, einen Punkt hinter Meister FC Liverpool (Tabelle der Premier League).

Unter Tuchel, der im vergangenen Jahr bei Paris Saint-Germain gehen musste, bleiben die Blues auch im vierten Spiel hintereinander ungeschlagen. Rüdigers Fauxpas war das erste Gegentor seiner Amtszeit.