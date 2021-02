Der englische Fußball-Spitzenklub Manchester United hat den Vertrag mit Mason Greenwood (19) verlängert. Der englische Nationalspieler unterschrieb sein neues Arbeitspapier bis 2025 mit einer Option für ein weiteres Jahr beim Rekordmeister.

Seit seinem achten Lebensjahr trägt der Rechtsaußen das Trikot der Red Devils und debütierte im März 2019 in der Champions League bei den Profis. Seitdem absolvierte er 82 Pflichtspiele (21 Tore) und wurde am 19. September 2019 mit einem Treffer in der Europa League gegen den FC Astana zum jüngsten United-Torschützen in einem europäischen Wettbewerb.