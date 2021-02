Timo Werner kann es doch noch!

Mehr als drei Monate nach seinem letzten Ligatreffer für den FC Chelsea traf der deutsche Nationalstürmer am Montagabend gegen Newcastle United (JETZT im LIVETICKER) zum zwischenzeitlichen 2:0 in der 39. Minute.

Chelsea: Werner erzielt fünftes Saisontor

Nach einem Eckball war Werner am zweiten Pfosten zur Stelle und schob das Leder ins leere Gehäuse ein. Für den Angreifer war es der fünfte Ligatreffer für seinen neuen Klub, der seit Ende Januar von Thomas Tuchel trainiert wird.

Zuvor hatte der 24-Jährige bereits zwei Großchancen vergeben, aber auch den Führungstreffer von Olivier Giroud mit einem unwiderstehlichen Lauf über die linke Seite vorbereitet.

Letztmals hatte Werner in der Premier League am 7. November beim 4:1-Sieg gegen Schlusslicht Sheffield United getroffen – danach nur noch am 10. Januar in der dritten Runde des FA Cups beim 4:0 gegen Viertligist FC Morecambe.