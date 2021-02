Bernd Leno ist bei der 1:2-Pleite des FC Arsenal gegen die Wolverhampton Wanderers am 22. Spieltag der Premier League vom Platz geflogen.

Der deutsche Nationalkeeper verließ bei einem langen Pass der Gäste seinen Strafraum, um den Ball ins Seitenaus zu klären. Allerdings benutzte er bei seinem Hechtsprung nicht seinen Kopf oder die Brust, sondern boxte den Ball mit seinem rechten Arm ins Aus - eine komische Aktion.

Anzeige

The End of the Storm - die exklusive Liverpool Doku ab 3.02. auf Abruf auf DAZN - Jetzt gratis testen | ANZEIGE

Folgerichtig erhielt Leno die Rote Karte. Der 28-Jährige schien selbst überrascht davon zu sein, was er gerade getan hatte. Ersatzkeeper Rúnar Alex Rúnarsson kam für Thomas Partey in die Partie und hütete in der Schlussphase das Tor.

Auch David Luiz fliegt vom Platz

In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit hatte bereits Innenverteidiger David Luiz nach einer Notbremse das Feld verlassen. Ruben Neves erzielte mit dem daraus resultierenden Elfmeter den Ausgleich zum 1:1.

SPORT1 zeigt im DFB-Pokal-Achtelfinale das Duell VfL Wolfsburg - Schalke 04 am 3. Februar ab 17.30 Uhr LIVE im TV und im STREAM - mit ausführlichen Vor- und Nachberichten und "Mixed Zone – Die Volkswagen Tailgate Tour Live"

Nicolas Pépé (32.) hatte das 1:0 für die Gunners markiert. Joao Moutinho brachte die Wolves mit einem Weitschuss-Hammer in der 49. Minute dann auf die Siegerstraße.

Für Arsenel war es die erste Pleite nach zuletzt sechs Liga-Partien ohne Niederlage. Die Gunners liegen auf Rang zehn, Wolverhampton ist 13.