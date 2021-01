Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United hat vor dem Spitzenspiel in der Premier League den FC Liverpool von Teammanager Jürgen Klopp als Tabellenführer abgelöst. Die Red Devils siegten am Dienstag 1:0 (0:0) im Nachholspiel beim FC Burnley und liegen vor dem direkten Duell am Sonntag drei Punkte vor dem Titelverteidiger.

Manchester ist mit 22 Zählern aus den letzten acht Spielen die Mannschaft der Stunde in der Premier League. Im Turf Moor tat sich der Favorit lange Zeit sehr schwer, ehe der französische Weltmeister Paul Pogba mit einem abgefälschten Schuss für die Entscheidung sorgte (71.).