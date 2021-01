Wenn heute Abend Tottenham Hotspur den FC Liverpool empfängt, dann weiß die Fußball-Welt auch:

Der nächste Hass-Gipfel zwischen José Mourinho und Jürgen Klopp steigt.

Bereits vor dem Anpfiff ließ "The Special One" den ersten Giftpfeil in Richtung "The Normal One" fliegen. Der Spurs-Coach beschwerte sich nämlich darüber, dass andere Trainer - wie etwa Klopp - für ihre Ausraster in der Coaching-Zone nicht hart genug bestraft würden.

"Was ich sagen kann, ist: Als ich mich nicht korrekt benommen habe, musste ich den Preis dafür bezahlen", sagte Mourinho vor dem Topspiel, das am Donnerstag um 21 Uhr in London steigt.

Klopp-Ausraster im Dezember gegen Spurs

Mourinho wurde in der Vergangenheit für seine Wutausbrüche an der Seitenauslinie mit Sperren und Geldstrafen und belegt.

"Einer dieser Preise war, Spiele auf dem TV in der Kabine verfolgen zu müssen - ein anderer Preis waren saftige Bußgelder. Für einige andere geschieht das nicht in demselben Maß", behauptete Mourinho weiter.

Vor allem Klopps Eskapade Mitte Dezember letzten Jahres, als die Spurs in letzte Minute an der Anfield Road verloren, war Mourinho ein Dorn im Auge. (Spielplan der Premier League)

Nach fünf sieglosen Spielen in Folge sind die Reds auf Platz fünf der Premier League abgerutscht. Verlieren sie heute auch bei Tabellennachbar Spurs, ziehen auch diese am Klopp-Team vorbei. (Tabelle der Premier League)