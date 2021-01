Der FC Southampton ärgert die großen Teams in England weiter.

Im FA Cup besiegte die Überraschungsmannschaft den FC Arsenal in der vierten Runde im eigenen Stadion mit 1:0 (1:0) und zog damit ins Achtelfinale ein. (Alles zum FA Cup)

Anzeige

Gunners-Verteidiger Gabriel unterlief in der ereignisarmen Begegnung in der 24. Minute ein Eigentor nach einer Hereingabe von Kyle Walker-Peters.

Kurios: Es war bereits das vierte Eigentor des Klubs in dieser Saison in allen Wettbewerben. Kein Verein aus der Premier League kann in dieser Wertung mithalten.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Southampton stoppt Arsenals Höhenflug

Für Southampton ist es der nächste große Sieg der Spielzeit. In der Premier League hatte der Tabellenneunte unter anderem im Dezember den FC Liverpool mit 1:0 besiegt. (Tabelle der Premier League)

Nun stoppte der Verein den Aufwärtstrend von Arsenal. Die Londoner waren nach schwachem Saisonstart zuletzt immer besser in Schwung gekommen.

In den sechs Partien vor dem Pokalspiel feierten die Gunners fünf Siege und spielten zudem einmal Remis.

DAZN gratis testen und internationale Fußball-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Gegen Southampton wurde das Team von Trainer Mikel Arteta aber entzaubert und kam während der gesamten Spieldauer kaum zu einer Chance.

Erst nach der Pause wurden die Gäste etwas besser. Rob Holding (59.) und Nicolas Pepé (81.) hatten noch die besten Möglichkeiten, konnten diese aber nicht nutzen.

Das Fehlen von Star-Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang machte sich deutlich bemerkbar. Er war laut Arteta "aus persönlichen Gründen" nicht dabei.