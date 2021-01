Der FC Chelsea steht offenbar unmittelbar vor einem Trainerwechsel.

Wie englische und deutsche Medien übereinstimmend berichten, wird Frank Lampard in Kürze freigestellt. Die Verkündung der Entscheidung könnte noch am Montag erfolgen. Großer Favorit auf die Nachfolge ist laut Sky und The Athletic der deutsche Coach Thomas Tuchel.

Dieser musste Heiligabend bei Paris Saint-Germain gehen. Weil sein Vertrag aufgelöst wurde, wäre er sofort und ablösefrei verfügbar. The Athletic berichtet zudem, Ralf Rangnick habe ein Angebot des FC Chelsea abgelehnt, als Interimstrainer zu fungieren.

Lampard bringt Werner und Havertz nicht in die Spur

Lampard stand in den letzten Wochen immer mehr in der Kritik und rutschte mit den Blues in der Premier League bis auf den neunten Tabellenplatz ab. In seinem vermeintlich letzten Spiel feierte er einen Sieg im FA Cup. Der Einzug ins Achtelfinale im Duell mit dem Zweitligisten Luton Town rettete seinen Job aber offenbar nicht mehr.

Chelsea war mit großen Ambitionen in die Saison gestartet. Ziel war, die Lücke zu den Topklubs wie dem FC Liverpool wieder zu schließen. Dafür nahm Eigner Roman Abramowitsch im Sommer viel Geld in die Hand und holte unter anderem die deutschen Nationalspieler Timo Werner (für gut 50 Millionen Euro) und Kai Havertz (80 Millionen). Insgesamt wurden allein im Sommer 247 Millionen Euro für neue Spieler ausgegeben.

Doch gerade das Duo Werner/Havertz funktionierte im bisherigen Saisonverlauf fast nie. Lampard wurde immer wieder vorgeworfen, dass er für beide nicht die optimale Position in seinem System finde. Auch um die teuren Stars aus der Bundesliga in Topform zu bringen, war zuletzt immer wieder über einen deutschsprachigen Lampard-Nachfolger spekuliert worden.

Gehandelt wurde dabei auch Julian Nagelsmann, der aber bei RB Leipzig noch unter Vertrag steht. Auch der Name des Italieners Massimiliano Allegri kursierte zwischenzeitlich.