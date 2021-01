Teammanager Jürgen Klopp hat mit dem Titelverteidiger FC Liverpool in der Premier League einen erneuten Rückschlag hinnehmen müssen und erstmals nach 68 Heimspielen wieder im eigenen Stadion verloren.

Die Reds unterlagen an der Anfield Road überraschend dem FC Burnley 0:1 (0:0) und drohen damit den Anschluss an das Spitzentrio zu verlieren. Die letzte Heimniederlage zuvor hatte Liverpool vor drei Jahren und 273 Tagen im April 2017 bei der 1:2-Pleite gegen Crystal Palace kassiert.

Das Klopp-Team wartet nun bereits seit fünf Ligaspielen auf einen Sieg.

"Das ist ein harter Schlag ins Gesicht", sagte Klopp nach der Pleite. "Wir hatten viel Ballbesitz, haben einiges kreiert, aber die Angriffe nicht zu Ende gespielt."

Klopp: "Eigentlich unmöglich, zu verlieren"

Der deutsche Trainer gab zu, dass er sich eine Heimpleite gegen den Abstiegskandidaten nicht auf seinem Zettel stand. "Wir haben ein Spiel verloren, von dem ich denke, dass es eigentlich unmöglich ist, es zu verlieren. Aber wir haben es geschafft."

Mit 34 Punkten liegt Liverpool hinter Spitzenreiter Manchester United (40), Manchester City (38) und Leicester City (38) auf Platz vier. Die Citizens mit Teammanager Pep Guardiola haben allerdings ein Spiel weniger als die Konkurrenten absolviert.

Elfmeter bricht Liverpool das Genick

Ashley Barnes traf für die Gäste, die auf Platz 16 liegen, in der Schlussphase per Foulelfmeter (83.). Damit blieb Liverpool zudem zum vierten Mal in der Liga in Serie ohne eigenes Tor.

Am vergangenen Sonntag hatten sich die Reds im Spitzenspiel 0:0 von Manchester United getrennt. Davor gab es ein 0:1 beim FC Southampton und ein 0:0 bei Newcastle United.