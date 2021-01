Thomas Tuchel hat nun das Sagen beim FC Chelsea. Bei einer Pressekonferenz wird der neue Trainer der Blues vorgestellt. SPORT1 begleitet die PK im LIVETICKER. (Hier aktualisieren)

+++ Tuchel über Lampard +++

"Ich kann die Fans verstehen, dass sie enttäuscht vom Rauswurf von Frank Lampard sind. Aber ich habe den größten Respekt vor ihm. Ich war ein großer Fan von ihm als Spieler. Er hat in 90 Minuten gezeigt, für was Chelsea steht: für Intensität, Leidenschaft und Aufopferung. Das Bild hat sich nur verfestigt, als er mir heute morgen eine Botschaft per SMS geschickt hat, indem er mich beglückwüncht hat und mir angeboten hat, miteinander zu sprechen."

+++ Tuchel über die Ambitionen des Klubs +++

"Wenn man bei einem Klub wie Chelsea unterschreibt, muss man sich dessen bewusst sein, dass es hier vor allem um Ergebnisse und Trophäen geht."

+++ Tuchel über Gründe für den Wechsel zu Chelsea +++

"Wir wollten die Gelegenheit nicht verstreichen lassen, bei einem der weltbesten Klubs in der besten Liga der Welt einzusteigen und Teil der Chelsea-Famile zu werden. Es war eine einfache Entscheidung."

+++ Überraschungen in der Startelf +++

Tuchel überraschte gleich bei seinem ersten Spiel als Chelsea-Trainer, indem er Timo Werner und Mason Mount nicht in die Startelf berief. Mal schauen, ob er sich dazu in der Pressekonferenz gleich dazu äußert.

+++ Debüt endet torlos +++

Sein Abenteuer beim FC Chelsea hat für Tuchel mit einer kleinen Enttäuschung begonnen. Gegen die Wolverhampton Wanderers reichte es nur zu einem 0:0.

Dennoch war schon viel davon zu sehen, wie der Coach den FC Chelsea spielen lassen will, und zwar mit viel Ballbesitz: Das schlug sich bereits in ersten Rekord-Zahlen nieder. Kein anderes Team in der Premier League hat in der ersten Hälfte so viele erfolgreiche Pässe gespielt wie Chelsea gegen die Wolves. 433 Mal spielte sich Tuchels neue Mannschaft den Ball zu. (Die Tabelle der Premier League)