Zwei besinnliche Tage und der Fußball meldet sich schon wieder zurück. Und wie!

In der Premier League steht am zweiten Weihnachtsfeiertag der traditionelle Boxing Day an. Und der hat es in diesem Jahr in sich. Sieben der ersten neun Teams sind am 15. Spieltag in der englischen Eliteliga im Einsatz.

Den ersten Kracher gibt es gleich zum Auftakt: Leicester City empfängt Manchester United zum Showdown. Es ist das Duell des Tabellenzweiten mit dem Dritten. Und das Duell der härtesten Verfolger von Spitzenreiter FC Liverpool. Mit einem Sieg könnte Leicester die Lücke zu den Reds zumindest vorübergehend auf einen Zähler schrumpfen lassen. United kann bis auf zwei Punkte herankommen (Premier League: Leicester City - Manchester United um 13.30 Uhr im LIVETICKER).

Weiter geht der Premier-League-Samstag mit der Partie zwischen Aston Villa und Crystal Palace. Villa schnuppert als Neunter am Konzert der ganz Großen. Zeitgleich ist der FC Southampton mit Trainer Ralf Hasenhüttl im Einsatz. Die Truppe des Österreichers bekommt es als Tabellensiebter mit Abstiegskandidat FC Fulham zu tun (Alle Spiele des Boxing Day im LIVETICKER - einzeln und in der Konferenz)

Arteta braucht Punkte im London-Derby

Als nächstes auf dem Programm: Ein London-Derby! Der schwer angeschlagene FC Arsenal bekommt es mit Stadtrivale FC Chelsea zu tun. Was lange ein Spitzenspiel war, ist mittlerweile eher ein Duell "Oben gegen Unten". Arsenal - und vor allem Trainer Mikel Arteta - brauchen im Duell mit den Blues dringend Punkte. Für Spannung ist also trotz der Tabellensituation gesorgt (Premier League: FC Arsenal - FC Chelsea im LIVETICKER).

Abstiegsangst bei Arsenal: So reagiert Arteta

Zu später Stunde stehen dann noch zwei abschließende Partien auf dem Programm. Auch hier sind wieder zwei Topklubs im Einsatz. Manchester City, das mehrere Corona-Ausfälle zu beklagen hat, will mit einem Sieg gegen Newcastle United wieder auf Tuchfühlung zur Spitze kommen. Die Mannen von Startrainer Pep Guardiola haben aber ohnehin noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.

Außerdem ist der Tabellenvierte FC Everton zu Gast bei Sheffield United.

