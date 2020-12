Nächster Rückschlag für Jürgen Klopp und den FC Liverpool!

Diogo Jota hat sich am Knie verletzt und fällt laut Medienberichten für zwei Monate aus. Der Stürmer hatte sich die Blessur am Mittwoch beim bedeutungslosen 1:1 in der Champions League gegen den FC Midtylland zugezogen.

Jota ist seit seinem Wechsel von den Wolverhampton Wanderers zu Liverpool prächtig eingeschlagen. Der Portugiese hat in 17 Pflichtspielen neun Treffer erzielt und gab der Offensive der Reds eine weitere starke Option.

Jota machte Klopp froh

"Er macht es außerordentlich gut im Moment", hatte Klopp zuletzt auf der vereinseigenen Website erklärt.

Der deutsche Trainer hatte in den vergangenen Wochen mit mehreren Verletzungen zu kämpfen, so fallen die Innenverteidiger Joe Gomez und Virgil van Dijk womöglich bis zum Saisonende aus.

Sollte Jota wirklich zwei Monate fehlen, würde der 24-Jährige in satten 14 Pflichtspielen nicht zur Verfügung stehen.

"Für uns war das Wichtigste, dass wir nicht in jedem Spiel so sehr auf die Nägel beißen müssen und hoffen, dass sie (die Angreifer Salah, Mane und Firmino, Anm. d. Red.) irgendwie durchkommen und wir sie im nächsten Spiel wieder bringen können - schon gar nicht in dieser Saison", hatte Klopp zu Jotas Transfer gesagt. Nun müssen seine Nägel wohl einiges aushalten.