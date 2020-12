Fußball-Weltmeister Paul Pogba (27) will den englischen Rekordmeister Manchester United so schnell wie möglich verlassen. Das verkündete sein Berater Mino Raiola im Gespräch mit der italienischen Zeitung Tuttosport. Der Franzose sei laut Raiola "unglücklich" und benötige "eine Veränderung. Er kann sich bei United nicht mehr so ausleben, wie er sich das vorstellt und wir es von ihm erwarten."

Pogbas Vertrag in Manchester endet im Sommer 2022, unter Trainer Ole Gunnar Solskjaer hatte der Mittelfeldspieler zuletzt Probleme, sich zu etablieren. "Ich denke, es ist für alle Seiten das Beste, wenn er schon im nächsten Transferfenster im Winter wechselt", so Raiola: "Der Klub weiß um das Risiko, dass er ihn eventuell ohne Ablöse verliert, da Paul im Moment nicht die Absicht hat, seinen Vertrag zu verlängern."

Pogba selbst habe auch auf Länderspielreisen immer wieder über seine Frustration aufgrund geringer Einsatzzeiten in Manchester gesprochen. "Er kann im Klub weder mit seiner Einsatzzeit, noch mit seiner Position zufrieden sein", hatte Frankreichs Nationalcoach Didier Deschamps vergangenen Monat gesagt.

Zu möglichen Transferzielen seines Schützlings äußerte sich Raiola nicht. Pogba selbst soll den Wunsch geäußert haben, für Real Madrid und speziell unter dem dortigen Trainer Zinedine Zidane zu spielen.