Jürgen Klopp war bester Laune. Der Teammanager des FC Liverpool scherzte, lachte mehrmals lauthals - doch urplötzlich verfinsterte sich seine Miene.

"Es ist kein Decider", sagte der 53-Jährige vor dem Gigantenduell bei Manchester City eindringlich: "Es sind noch so viele Spiele. Egal was am Sonntag passiert, das entscheidet nicht die Liga. Dafür können in diesem verrückten Jahr zu viele außergewöhnliche Dinge geschehen."

Auch sein Gegenüber Pep Guardiola sah das ähnlich und erlaubte sich einen Seitenhieb gegen US-Präsident Donald Trump.

"Es ist ein wichtiges Spiel, aber wie bei der US-Präsidentschaftswahl müssen alle Stimmen zählen. Es sind noch viele Spiele zu spielen", sagte der spanische Starcoach. Doch auch wenn die Trainer beschwichtigen, gerade für Liverpool wären drei Punkten im direkten Duell schon ein kleiner Meilenstein auf dem Weg zur Titelverteidigung.

Schließlich steht der vermeintliche Hauptkontrahent aus Manchester unter spürbarem Druck. Während Liverpool schon wieder vom Platz an der Sonne grüßt, droht den Citizens am Sonntag (Premier League: Manchester City – FC Liverpool um 17.30 Uhr im LIVETICKER) ein frühes Deja-vu.

Klopp: "Das schwierigste Spiel der Welt"

Bei einer Niederlage tragen die Skyblues schon einen Rückstand von acht Punkten durch die Saison - wie nach dem achten Spieltag der vergangenen Spielzeit.

Dieses Traumszenario sei aber ein hartes Stück Arbeit, so Klopp: "Das ist das schwierigste Spiel der Welt", betonte der ehemalige Dortmund-Coach.

Sein Team müsse "mutig sein und gleichzeitig mit allem was sie haben verteidigen. Wir müssen unser bestes Spiel auf den Platz bringen, nur so haben wir eine Chance." Die letzten drei Gastspiele in Manchester verloren die Reds allesamt, und nun bereitet auch noch die Defensive Sorgen. Neben Abwehrchef Virgil van Dijk fehlt auch Fabinho weiterhin, im defensiven Mittelfeld muss Thiago weiter mit Knieproblemen passen.

Klopp ist als Improvisationskünstler gefragt, lediglich im Dreiersturm hat er nach den jüngsten Glanzleistungen von Diogo Jota die Qual der Wahl.

Genau umgekehrt ist die Lage seines ewigen Rivalen Guardiola. Vor allem offensiv stottert bislang der Motor der Citizens, ohne den verletzten Starangreifer Sergio Agüero fehlt es an Durchschlagskraft.

City im Titelrennen schon unter Druck

Gerade mal neun Treffer stehen nach sechs Partien zu Buche, in den letzten vier Ligaspielen gelang sogar nur jeweils ein Tor.

Gut, dass in Gabriel Jesus zumindest ein gelernter Angreifer ins Aufgebot zurückkehrt, denn die City-Profis sind sich einig: Ein Sieg im direkten Duell ist eigentlich Pflicht - schließlich will man nicht wie im Vorjahr früh der Musik hinterherlaufen.

Das sagt Guardiola zum schlechtesten Saisonstart seiner Karriere

"Wenn wir den Premier-League-Titel holen wollen, müssen wir solche Spiele gewinnen", sagte Angreifer Gabriel Jesus. Mittelfeldspieler Bernardo Silva fügte hinzu: "Wir brauchen diese drei Punkte, um der Tabellenspitze näher zu kommen."

Bislang sind die Skyblues nämlich nicht mehr als graues Mittelmaß. Nur drei Siege nach sechs Spieltagen, Platz zehn ist auch mit einer Nachholpartie in der Hinterhand zu wenig für die enormen Ansprüche.

Mit einem Erfolg gegen "eine der besten Mannschaften der Welt" (Silva) könnte auf einen Schlag nahezu alles gut sein - doch Klopp und sein Team wollen sich "mit allem" dagegenstemmen.

