Nächste Hiobsbotschaft für den FC Liverpool und seinen deutschen Coach Jürgen Klopp:

Mohamed Salah ist im Vorfeld seines Länderspiel-Einsatzes mit Ägypten positiv auf COVID-19 getestet. Das bestätigte der Verband des nordafrikanischen Landes am Freitagnachmittag.

Anzeige

Salah sollte am Samstagabend mit Ägyptens Nationalmannschaft in der Qualifikation zum Afrika-Cup im Heimspiel gegen Togo auflaufen, das Rückspiel steigt am Dienstag.

DAZN gratis testen und internationale Fußball-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Zum Verlauf der Infektion bei dem 28 Jahre alten Stürmer hieß es zunächst, Salah zeige keine Symptome und sei von der Mannschaft isoliert. Alles weiteren Mitglieder des Nationalteams seien negativ getestet worden.

Ein Statement der Liverpooler zu Salah, mit acht Saisontreffern ihr derzeit erfolgreichster Torschütze und am vergangenen Wochenende im Topspiel gegen Manchester City (1:1) erfolgreich, steht noch aus.

Werde Deutschlands Tippkönig! Jetzt zum SPORT1 Tippspiel anmelden

Infolge der Quarantäne-Bestimmungen im Corona-Fall ist allerdings klar, dass die Reds in den kommenden Partien gegen Leicester City (21. November) und Atalanta Bergamo in der Champions League (25. November) definitiv auf Salah werden verzichten müssen.

Was die Sache für Liverpool personell umso bitterer macht: Am Donnerstag hatte sich bereits Verteidiger Joe Gomez beim Training mit der englischen Nationalmannschaft verletzt und musste sich einer Operation unterziehen.

Dau fallen Klopp auch noch Thiago, Alex Oxlade-Chamberlain (Wadenverletzung) sowie der langzeitverletzte Virgil van Dijk (Knie-OP) aus.