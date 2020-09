Jürgen Klopp geht mit einer klaren Ansage in die neue Saison der Premier League.

"Wir verteidigen keine Titel, wir wollen neue holen. Wir haben gerade erst angefangen mit dem Gewinnen", versprach der Trainer des FC Liverpool vor dem Saison-Auftakt mit dem Heimspiel gegen Aufsteiger Leeds United am Samstag (Premier League: FC Liverpool – Leeds Uniteds um 18.30 Uhr im LIVETICKER).

Seine Mannschaft um die Topstars Virgil van Dijk, Mo Salah und Sadio Mane sei längst noch nicht am Ende - sondern erst "mittendrin".

Doch Klopp spürt den heißen Atem der Konkurrenz, das machte nicht zuletzt seine Attacke im BBC-Interview deutlich. "Wir leben in einer Welt voller Unsicherheiten", holte er dort aus, um dann zu spötteln: "Für einige Klubs scheint es weniger wichtig zu sein, wie unsicher die Zukunft ist. Ihre Besitzer sind Länder und Oligarchen, das ist die Wahrheit! Wir sind eine andere Art Klub."

Klopp legt sich mit Chelsea an

Liverpool, betonte Klopp, könne sich nicht "über Nacht wie Chelsea benehmen" und "einen Haufen Spieler" holen.

Im Übrigen würden die Blues die Folgen ihres über 220 Millionen Euro teuren Kaufrausches noch zu spüren bekommen. "Du kannst nicht die besten elf Spieler der Welt holen und hoffen, dass sie eine Woche später den besten Fußball spielen", stichelte Klopp. Es sei "ein Vorteil" für seine Reds, dass sie "schon lange zusammenarbeiten".

Spricht da das unverminderte Selbstvertrauen des Meistertrainers? Oder der blanke Neid? Oder vielleicht sogar die Angst vor dem Scheitern?

Während die Konkurrenz klotzte, sah sich Klopp zum Kleckern gezwungen.

Auch er hätte Werner gerne gehabt, durfte sich den Leipziger aber nicht leisten. Die Transfer-Saga um den Münchner Triple-Helden Thiago entwickelt sich zur unendlichen Geschichte.

Arsenal eröffnet die Saison

Und auch Klopps dritter Wunschspieler Jamal Lewis (Norwich City) war zu teuer, stattdessen kam für 13 Millionen Euro das "Schnäppchen" Kostas Tsimikas - der Linksverteidiger aus Piräus ist der einzige Neue.

Dabei sind sich die Fachleute einig, dass Liverpool "frisches Blut" guttun würde. Die erfolgreiche Titelverteidigung wäre eine "übermenschliche Leistung", sagte TV-Experte Gary Neville, der Thiago-Transfer daher "ein Muss".

Die meisten Buchmacher sehen City vorne. Doch Klopp gibt sich gelassen - nicht nur in Transferfragen.

"Alle Leute sagen mir: 'Jetzt wird es noch schwieriger. Jeder will euch schlagen.' Aber das war doch die letzten Jahre auch so", sagte der 53-Jährige. Der Start mit Leeds, Chelsea auswärts und Arsenal aber wird "sehr, sehr schwierig", das weiß auch Klopp und betonte: "Wir träumen nicht. Wir müssen in jedem Spiel für den Kampf bereit sein und voller Hingabe dahin gehen, wo's weh tut. Es wird darum gehen, wie sehr wir es wollen."

Eröffnet wird die Saison übrigens nicht von Meister Liverpool, sondern mit der Partie zwischen dem FC Fulham und dem FC Arsenal (ab 13.30 Uhr im LIVETICKER).

So können Sie den Auftakt der Premier League live verfolgen:

TV: Sky

Stream: Sky

Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 Apps