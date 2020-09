Nächster Rückschlag für Mesut Özil.

DAZN gratis testen und internationale Fußball-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Anzeige

Der 31 Jahre alte Ex-DFB-Spieler steht nicht im Kader seines Klubs FC Arsenal zum Premier-League-Auftakt beim FC Fulham. (Premier League: FC Fulham – FC Arsenal, 13.30 Uhr im LIVETICKER)

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Özil hatte sich zuletzt Hoffnungen machen dürfen, von Trainer Mikel Arteta berücksichtigt zu werden. Der Weltmeister von 2014 hatte beim Testspiel gegen Aston Villa am vergangenen Wochenende überraschend in der Startelf gestanden.

Willian mit Arsenal-Debüt

"Ich bin fit und tue mein Bestes. Leider ist es nicht an mir, über die Mannschaftsaufstellung am Wochenende zu entscheiden", hatte Özil vor einigen Tagen auf Twitter erklärt. Der Mittelfeldspieler, der in der Vorsaison kaum eine Rolle spielte und Topverdiener der Gunners ist, hatte angekündigt, seinen bis 2021 laufenden Vertrag bei Arsenal erfüllen zu wollen.

Arteta setzt gegen Aufsteiger Fulham auf Toptorjäger Pierre-Emerick Aubameyang. Auch Alexandre Lacazette darf von Beginn an spielen, Neuzugang Willian feiert sein Premier-League-Debüt für die Gunners. Auch Innenverteidiger Gabriel Magalhaes steht zum ersten Mal nach seinem Wechsel in der Startelf.