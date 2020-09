Kai Havertz wechselt zum FC Chelsea.

Was sich schon seit Wochen angedeutet hat, ist nun auch endlich offiziell. Der deutsche Nationalspieler verlässt Bayer Leverkusen und läuft künftig in der englischen Premier League auf. Dies bestätigte der Bundesligist am Freitagabend. Zuvor absolvierte der 21-Jährige seinen Medizincheck bei den Blues und unterschrieb einen Fünfjahres-Vertrag bis 2025.

Seine Reise mit der deutschen Nationalmannschaft hatte Havertz am Donnerstagvormittag überraschend abgebrochen, um den Deal in London finalisieren zu können. Dass Havertz zum DFB zurückkehrt, um am Sonntag gegen die Schweiz aufzulaufen, ist nach SPORT1-Informationen sehr unwahrscheinlich. (Kommentar: Das Theater war unnötig)

"Kai hat zehn Jahre lang für uns gespielt, vier Jahre davon in unserer Lizenzmannschaft. In dieser Zeit ist er bei uns Nationalspieler geworden und hat trotz seiner Jugend bereits Herausragendes geleistet", sagte Bayers Sport-Geschäftsführer Rudi Völler.

"Das legt man nicht einfach mit einem Trikottausch ab"

Der Nationalspieler selbst verlässt Leverkusen mit einem weinenden Auge. "Ich war so lange hier und habe mit so vielen Menschen – mit Trainern, Mitspielern, Betreuern und Fans – wirklich wunderbare Dinge erlebt. Das legt man nicht einfach mit einem Trikottausch ab."

Für Chelsea ist es die Krönung eines unglaublichen Transfersommers. Die Blues holten unter anderem Timo Werner, Thiago Silva, Hakim Ziech und Ben Chilwell für weit über 200 Millionen Euro. Alleine der Havertz-Transfer verschlingt - inklusive Boni - bis zu 100 Millionen Euro.

Havertz wird damit zum teuersten deutschen Fußballer der Geschichte.

Die Havertz-Verkündung postete der Klub mit einem Video, in dem Havertz' Nationalmannschaftskollege Antonio Rüdiger auf die Uhr blickt und mit einem schelmischen Grinsen sagt, es sei Zeit, den Deal zu verkünden.