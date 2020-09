Jürgen Klopp (53), Teammanager des englischen Fußballmeisters FC Liverpool und FIFA-Welttrainer von 2019, hat sich mit dem deutschen Sportartikelhersteller adidas auf eine Zusammenarbeit geeinigt.

"Wir haben mit Jürgen Klopp einen der besten Trainer der Welt unter Vertrag genommen", sagte adidas-Boss Kasper Rorsted (58) der Sonntags-FAZ. Damit bestätigte Rorsted die Berichte über Klopps Sponsoren-Deal, die es vor einem Monat gab.

Der ehemalige Chefcoach des FSV Mainz 05 und von Borussia Dortmund sei eine Kultfigur, "deshalb haben wir ihn langfristig an uns gebunden", so der Däne.

Der Vertrag mit Klopp gilt ab dieser Saison, der Fußballlehrer wechselt von New Balance zum Ausrüster aus Herzogenaurach. Die Reds waren komplett von New Balance zu Nike gewechselt. Der Sportartikel-Gigant aus den USA wird den Reds in Zukunft jährlich rund 70 Millionen Pfund bezahlen. Durchaus kurios also, dass ausgerechnet Klopp als Vater des Erfolges künftig in adidas-Schuhen an der Seitenlinie steht.

Klopp huldigt Flick und FC Bayern

Zum Honorar von "Kloppo" wollte Rorsted nichts verraten: "Ein gutes Produkt hat seinen Preis."

Klopp, einst neben seinem Job als Bundesliga-Coach auch Experte beim ZDF, gehört zu den erfolgreichsten Werbeträgern im deutschen Sport. Der Coach wirbt auch für die Deutsche Vermögensberatung, Opel und Erdinger Weißbier.

