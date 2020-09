Neun Spiele in 22 Tagen – das könnte die bittere Realität für José Mourinho und Tottenham Hotspur werden.

Wenig verwunderlich, dass das dem Trainer überhaupt nicht gefällt.

"Wenn ich zu viel darüber nachdenke, weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll und werde depressiv. Ich will nicht depressiv werden", erklärte Mourinho: "Ich will in jedes Match mit einem Lächeln gehen."

Andererseits habe er seine Spieler aber gefragt, wer sich vorstellen könne, alle neun Spiele über 90 Minuten zu machen. "Keiner hat sich gemeldet", meinte der 57-Jährige.

Tottenham startet am Sonntag gegen Everton in die Liga-Saison. Vier Tagen später steigt das Europa-League-Spiel gegen Lokomotiv Plovdiv, ehe bis zum 3. Oktober womöglich sieben weitere Spiele warten.

Mourinho sieht große Risiken

Es sei "unmenschlich" und ein "großes Risiko" für die Ambitionen der Spurs. Denn es sei sehr wahrscheinlich, dass man eine diese Partien verliere.

"Und wenn du in der Europa League verlierst, bist du raus. Wenn du im Carabao Cup verlierst, bist du raus", meinte Mourinho.

Auch für die Gesundheit der Spieler sei der eng getaktete Spielplan ein Risiko.

Mourinho fragt sich: "Ist es gewollt, dass wir im Carabao Cup mit dem Jugendteam spielen?"