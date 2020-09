Jürgen Klopp hatte beim 2:0-Sieg gegen den FC Chelsea am Sonntag Ärger mit seiner eigenen Bank.

Nachdem die Gelbe Karte für Chelseas Andreas Christensen nach Videobeweis in Rot geändert wurde, war die Freude auf Seiten der Reds groß. Laut dem französischen Journalisten Julien Laurens "klatschten und feierten die Liverpool-Spieler auf der Tribüne".

Als Klopp den Applaus bemerkte, drehte er sich um und schrie: "Seid ihr verrückt? Wir machen sowas niemals, okay."

Klopp: "Das ist etwas, das ich nicht sehen will"

Nach dem Spiel äußerte sich Klopp über den Vorfall: "Es war keiner meiner Ersatzspieler, aber ein anderes Staff-Mitglied. Und ich habe ihm schon gesagt, was ich darüber denke und er versteht das. Aber in diesem Moment ist das etwas, das ich nicht sehen will."

Klopp legt darauf Wert, Spiele fair zu gewinnen und Schadenfreude nicht zu äußern. Nach dem Seitenwechsel traf der Meister zweimal durch Sadio Mané und gewann das Spiel verdient.