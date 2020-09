Der FC Liverpool wurde in der vergangenen Saison Meister und gilt auch in der kommenden Saison als Mitfavorit. Dabei helfen könnte ein Spieler, der auch für die Zukunft wichtig sein wird: Harvey Elliott.

Der 17-Jährige traf beim 7:2-Sieg der Reds im Testspiel gegen Blackpool und begeisterte seine Mitspieler.

"Harvey ist so jung und so ein talentierter Spieler", sagte Joel Matip laut Liverpool Echo nach der Generalprobe für den Premier-League-Auftakt.

"Ich glaube, dass noch viele Tore folgen werden. Aber das war ein guter Anfang", ergänzte der frühere Schalke-Profi.

Auch Takumi Minamino trug sich in die Torschützenliste ein und erhielt Lob von Matip.

"Jeder freut sich für ihn, weil er die ganze Zeit so viel arbeitet. Jetzt hat er auch in den Spielen Erfolg mit seinen Treffern. Ich hoffe, er macht so weiter", erklärte der 29-Jährige, der nach einer Verletzung auf den Platz zurückgekehrt ist.