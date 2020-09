Der FC Liverpool stellte Neuzugang Thiago in der vergangenen Woche mit einer Stadiontour im berühmten Anfield-Stadion vor.

Als der ehemalige Bayern-Star beim bekannten "This is Anfield"-Schild vorbei kam, posierte er darunter, fasste das Wappen aber nicht an. Das Logo gilt seit Jahren als Symbol für die erfolgreiche Geschichte der Reds, es soll den Spielern Selbstbewusstsein geben und den Gegner daran erinnern, gegen wen er spielt.

"Um dieses Symbol zu berühren, muss man es verdienen und alle Titel gewinnen, die möglich sind. Darum fasse ich das Schild heute nicht an, ich respektiere diese Tradition", sagte Thiago bei der Vorstellung.

Klopp stellt Regel auf

Die Regel geht auf Jürgen Klopp zurück, der nach seiner Ankunft 2015 erklärte, dass man zunächst Trophäen gewinnen müsse, bevor man das Wappen berühren darf. Dies solle den Hunger bei seinen Spielern wecken.

Klopps Ansage hatte Erfolg, Liverpool gewann 2019 die Champions League und 2020 die englische Meisterschaft.

Damit auch Thiago das Schild anfassen darf, muss zunächst ein weiterer großer Titel in den Trophäenraum Liverpools wandern.