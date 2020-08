Der FC Chelsea ist in ganz Europa für sein Leih-System bekannt. Jedes Jahr aufs Neue verleiht der Champions-League-Sieger von 2012 zahlreiche junge Spieler in die ganze Welt hinaus.

Zu den prominentesten Leihspielern der Chelsea-Historie gehören unter anderem Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku und Thorgan Hazard. Durchsetzen konnte sich bei den Blues jedoch keiner der drei heutigen Stars.

8. Leihe für Chelsea-Torwart

Der Londoner Klub hält jedoch nicht nur lange an seinen absoluten Toptalenten fest, sondern auch an durchschnittlichen Spielern, die den Sprung in die erste Mannschaft nicht auf Anhieb schaffen.

Erneut unter Beweis gestellt hat dies nun die Personalie Jamal Blackman. Der Torhüter wurde kürzlich zum achten Mal vom FC Chelsea verliehen. Der 26-Jährige wird in der kommenden Saison für Rotherham United auflaufen. Zuvor war Blackman, der seit 2014 fest zur Profiabteilung der Blues gehört, bereits mehrmals innerhalb von England sowie einmal nach Schweden und in die Niederlande verliehen worden. Mehr Leihstationen kann kein anderer aktiver Chelsea-Spieler aufweisen.

Piazón dienstältester Chelsea-Profi

Ähnlich erging es übrigens dem ehemaligen englischen Nationalspieler Ryan Bertrand. Der mittlerweile 31-Jährige wurde sechsmal verliehen und 2015 schlussendlich an Southampton verkauft.

Auch der Brasilianer Lucas Piazón hat von der Fußballwelt schon Einiges gesehen. Der 26-Jährige, der seit 2012 im Profikader der Blues steht, wurde bereits in sechs verschiedene Länder verliehen. Obwohl der Offensivmann lediglich sechszehn Minuten in der Premier League für die Blues gespielt hat, ist er der dienstälteste Spieler im Kader des FC Chelsea.

Bisheriger Rekordhalter war übrigens der Torwart Matej Delac. Der 28-Jährige stand von 2010 bis 2018 bei den Blues unter Vertrag, wurde jedoch in jeder Saison verliehen.