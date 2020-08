Was für ein Einstand für Timo Werner!

Am Samstag feierte der deutsche Nationalstürmer im Test gegen Brighton & Hove Albion sein Debüt für den FC Chelsea - und durfte nach nicht einmal vier Minuten erstmals im neuen Trikot jubeln.

Nach einem gut getimten langen Ball von Hakim Ziyech, der ebenfalls erstmals für die Blues auflief, legte Callum Hudson-Odoi im Strafraum per Kopf quer auf Werner, der mit rechts zu seinem ersten Treffer als Chelsea-Spieler einschob.

Die Fans der Blues feierten ihre Neuzugänge überschwänglich. "So wird das jetzt Tag für Tag aussehen. Ich könnte weinen", war dort zu lesen.

Oder: Zusammen mit Kai Havertz, dessen Wechsel zu den Blues in Kürze erwartet wird, könne Werner "zu einem der weltbesten Sturm-Duos werden."

Sogar der Goldene Schuh wurde bereits an den Ex-Leipziger Werner vergeben.

Dass noch viel Wasser die Themse herunterfließen wird bis es soweit sein könnte, bewies der Fortgang des Spiels. Nach rund einer Stunde war Schluss für den früheren RB-Stürmer, er wurde für Olivier Giroud ausgewechselt (61.).

Brighton wollte sich nicht an der Werner-Show beteiligen und kam in der 90. Minute noch zum Ausgleich - dem 1:1-Endstand. Mit Pascal Groß trug sich ein zweiter Deutscher in die Torschützenliste ein.