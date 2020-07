Top-Torjäger Harry Kane hat den englischen Klub Tottenham Hotspur in der Premier League auf die internationalen Plätze geführt.

Die Spurs bezwangen Champions-League-Anwärter Leicester City am 37. Spieltag mit 3:0 (3:0) und zogen damit an den Wolverhampton Wanderers vorbei auf den sechsten Tabellenplatz, der zur Teilnahme an der Europa League berechtigt.

Ein Eigentor von Leicester-Verteidiger James Justin brachte Tottenham schon nach sechs Minuten in Führung. Innerhalb von nur drei Minuten sorgte Kane noch vor dem Halbzeitpfiff für die Vorentscheidung (37., 40.).

Im zweiten Sonntagsspiel unterlag der AFC Bournemouth dem FC Southampton mit 0:2 (0:1). Danny Ings (41.) und Che Adams in der neunten Minute der Nachspielzeit erzielten die Treffer für das Team des früheren Bundesligatrainers Ralph Hasenhüttl.