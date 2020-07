Auch wenn die mit großer Sehnsucht erwartete Übergabe der Meistertrophäe erst nach dem Spiel gegen den FC Chelsea vorgenommen wird, herrschte bereits lange vor dem Anpfiff eine euphorische Stimmung rund um den FC Liverpool.

Tausende Fans strömten schon am Nachmittag in die Pubs rund um das Stadion an der Anfield Road. Diese sind zwar geöffnet. Dennoch warnten die lokalen Behörden und Liverpools Trainer Jürgen Klopp davor, in Massen zum Stadion zu ziehen.

Es dürfe keinesfalls zu einem weiteren Anstieg der Corona-Zahlen kommen, betonte Bürgermeister Joe Anderson.

Liverpool-Fans zünden Bengalos

Doch viele Fans, die seit 30 Jahren auf den Gewinn der Meisterschaft hatten, hielten sich nicht an diese Vorgaben. Als der Bus mit der Mannschaft des neuen Meisters an der Anfield Road vorfuhr, wurde sie von begeisterten Fans mit Bengalos empfangen.

Auch diese beiden Fans können die Pokalübergabe nicht mehr erwarten © Imago

Sportlich geht es für Liverpool um nichts mehr, dafür aber für Chelsea.

Nachdem Manchester United gegen West Ham nicht über ein Remis hinauskam, könnten sich die Blues schon mit einem Unentschieden in Liverpool definitiv für die Champions League qualifizieren.