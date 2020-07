Endlich war es soweit!

Am Mittwochabend stemmte Kapitän John Henderson im Anschluss an das spektakuläre 5:3 (3:1) gegen den FC Chelsea die englische Meistertrophäe auf der berühmten Fan-Tribüne The Kop in die Höhe. Zuletzt war der Traditionsklub vor 30 Jahren Meister geworden.

Für die Fans des Teams von Trainer Jürgen Klopp war es natürlich ein besonderes Ereignis, das ausgiebig gefeiert wurde. Das Verhalten der eigenen Fans rund um das letzte Heimspiel war jedoch nicht im Sinne des neuen englischen Meisters.

Fans zünden Pyrotechnik

Für das Spiel Match gegen den FC Chelsea hatte die Polizei als Corona-Schutzmaßnahme eigentlich eine 48-Stunden-Sperrzone rund um das Stadion festgelegt. Zudem hatten der Klub und die Stadt die Fans dazu aufgefordert, den Titel zu Hause zu feiern. Das wurde jedoch von vielen ignoriert. Tausende Anhänger versammelten sich, kletterten auf Zäune und zündeten Pyrotechnik.

Die Feierlichkeiten an der Anfield Road begannen schon weit vor Spielbeginn. Das Spiel gegen die Blues war noch gar nicht abgepfiffen, da stiegen schon zahlreiche Raketen von feiernden Fans außerhalb des Stadions in den Nachthimmel von Liverpool.

Am Donnerstag äußerte sich der Verein zu den Vorfällen. Der Klub sei "enttäuscht von den Szenen, die sich außerhalb des Stadions abgespielt haben, und dass nicht mehr Fans unserer Bitte zu Hause zu feiern, gefolgt sind." Liverpool wolle sich aber auch "bei denen bedanken, die zu Hause gefeiert, und damit die Menschen in unserer Stadt vor einer weiteren Ausbreitung der Pandemie beschützt haben", hieß es in einem Statement.

Die Titelparty hatte weitere unschöne Folgen: Es kam zu neun Festnahmen.

Wilde Aufstiegsparty in Leeds

In Leeds waren nach dem 4:0-Heimsieg von Leeds United gegen Charlton Athletic ähnliche Bilder zu sehen.

Hunderte Fans feierten vor dem Stadion des Vereins die Meisterschaft der zweiten Liga und den damit verbundenen Aufstieg in die Premier League. Dort wurden vier Personen festgenommen.

