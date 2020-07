Nationalspieler Serge Aurier von Tottenham Hotspur trauert um seinen Bruder.

Wie Le Point und Europe 1 berichten, wurde dieser am frühen Montagmorgen vor einem Nachtklub in Toulouse erschossen. Der tragische Vorfall soll sich demnach um fünf Uhr in der Früh ereignet haben, im Krankenhaus wurde Christopher Aurier für tot erklärt.

Anwohner hatten die Polizei gerufen, als ein Mann mit einer Schusswunde im Bauch gefunden wurde - jede Hilfe kam zu spät. Zum Täter gibt es bisher noch keine Angaben, die Polizei hat die Fahndung aufgenommen.

Wie sein Bruder war der Mann von der Elfenbeinküste Fußballer, spielte für Toulouse Rodeo in der fünften französischen Liga. Der große Durchbruch wollte dem 26-Jährigen aber nicht gelingen.

Serge Aurier gehört bei den Spurs derweil zum Stammpersonal. Nur Stunden vor dem Tod seines Bruders bejubelte er den 2:1-Sieg seines Teams gegen den FC Arsenal in der Premier League.