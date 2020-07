Gibt Christoph Daum bald sein Trainer-Comeback?

Der 66-Jährige soll Interesse an einem Engagement beim englischen Zweitligisten Bristol City haben. Das berichtet die Bristol Post.

Die Robins hatten am vergangenen Wochenende Trainer Lee Johnson entlassen, nach dem die Mannschaft mit 0:1 gegen Cardiff City verloren hatte. Vier Spieltage vor Ende der Championship-Saison trennen Bristol sechs Punkte von einem Playoff-Platz.

Für Daum wäre ein Engagement bei Bristol die erste Trainerstation in England. Seit fast drei Jahren ist der langjährige Bundesliga-Trainer ohne Job, bis September 2017 war er Nationaltrainer Rumäniens. In der Bundesliga trainierte Daum Bayer Leverkusen, den 1. FC Köln, den VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt. Auch in der Türkei war Daum aktiv, trainierte unter anderem Fenerbahce Istanbul.

Namhafte Konkurrenz für Daum

Allerdings ist Daum nicht der einzige, dem Interesse am Trainerposten bei Bristol nachgesagt wird. Geschäftsführer Mark Ashton erklärte im Vereins-TV, sie seien mit Bewerbungen aus In- und Ausland nahezu überschwemmt worden.

Neben Daum werden weitere bekannte Namen als mögliche Kandidaten gehandelt. So soll Phil Neville Interesse am Trainerposten haben. Die Legende von Manchester United ist aktuell Trainer der englischen Frauen-Nationalmannschaft, wird dort aber spätestens nach Ablauf seines Vertrages 2021 aufhören.

Auch John Terry soll laut Daily Mail Interesse besitzen. Der langjährige Kapitän des FC Chelsea ist aktuell Co-Trainer bei Aston Villa, es wäre der erste Cheftrainerjob für den 39-Jährigen. Als weitere Kandidaten gelten Lee Bowyer und Chris Hughton.